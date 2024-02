BioNTech: Das kleine Trauerspiel

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Das kleine Trauerspiel bei BioNTech setzt sich fort. Auch am Mittwoch ging es für den Wert aus Mainz nicht richtig voran. Die Aktie konnte ein kleines Minus von -0,2 % nicht abwehren. Damit bleiben die Notierungen auf dem Weg, sich das Comeback auf über 100 Euro zu verbauen. Die neue Story des Unternehmens, mit mRNA gegen Krebs vorzugehen, verfängt am Aktienmarkt noch nicht richtig. Noch sind die Börsen davon abgeschreckt – so die Vermutung -, dass die Aktie auf Basis der aktuellen Bewertung mit dem KGV von 150 sehr teuer ist.

BioNTech: Schon jetzt zu teuer?

Wenn schon bei Kursen von weniger als 90 Euro der Wert sein KGV nicht mehr rechtfertigen kann, bleibt die Frage, wie es dann in den kommenden Wochen vorangehen sollte. Die Mainzer müssen mehr liefern.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BioNTech-Analyse von 07.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich BioNTech jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BioNTech Aktie

BioNTech: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...