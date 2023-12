BioNTech: Das ist eine Aufforderung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BioNTech ist am Wochenende in einer etwas besseren Verfassung. Am Freitag ging es für den Titel mit dem Plus von gut 2 % aus dem Handel. Das ist nicht berauschend viel, eröffnet aber Chancen. Denn die Aktie rennt damit mittlerweile wieder auf die Marke von 100 Euro zu. Auch könnte der Gesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach die Stimmung – sicherlich unbeabsichtigt – verbessert haben. Analysten könnten nun zu ihrem Recht kommen.