BioNTech: Wer glaubt denn so etwas?

Wenn es nach den aktuellen Schätzungen von Analysten geht, wird die Aktie der Mainzer BioNTech noch die 100-Euro-Marke überwinden. Die Märkte scheinen sich damit nicht anfreunden zu können. Am Montag ging es für die Aktie um weitere 0,7 % nach unten, womit der Kurs sich auf 83,16 Euro einstellte. Das mag für viele Beobachter, vor allem aber für Investoren ein Ärgernis sein.

Es gibt einen Grund für die Misere.

Die mRNA-Technologie: Vorläufig am Ende!

Vorläufig sind die Hoffnungen auf einen Durchbruch bei der mRNA-Technologie für die Behandlung von Krebserkrankungen sicherlich am Ende, was die kaufmännische Relevanz betrifft. Derzeit gehen die Börsen davon aus, dass die Umsätze zumindest in diesem Jahr ausbleiben.

Nur noch gut 3,05 Mrd. Euro soll BioNTech danach umsetzen. Das wäre ein sicheres Zeichen dafür, dass die mRNA-Technologie keine namhafte Rolle mehr spielt – vorläufig. Nur resultiert aus den minimalen errechneten Gewinnen von 138 Millionen Euro ein KGV von immerhin 507. Das ist zu viel, um BioNTech für Value-Investoren zu empfehlen oder als ernsthafte Option zu begreifen.

Daraus resultiert auch der immense Abwärtstrend, der sich an den Märkten derzeit Bahn verschafft. Die Notierungen sind am Boden angelangt – Analysten wollen indes noch immer ein Plus von über 38 % sehen.

