BioNTech: Was für eine Krise!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BioNTech kommt derzeit nicht mehr von der Stelle. Das Mainzer Unternehmen ist aus der Perspektive von Analysten und Beobachtern sicherlich auf dem Weg dazu, sich nicht mehr entscheidend zu bewegen. Am Freitag ging es um fast – 1 % abwärts. Dies macht in der Summe der Woche ein Minus von -2,2 %. Damit ist der Titel derzeit nicht mehr in der Lage, sich entscheidend an die Marke von etwa 100 Euro heranzurobben, die als entscheidend gilt – diese Marke ist aus Sicht der Chartanalysten das aktuell größte Hindernis. Doch diese Sichtweise täuscht ohnehin darüber hinweg, dass die Notierungen ausgesprochen lahmen.

BioNTech: Es sieht nicht gut aus

Die Daten lassen sich nur auf Basis der aktuellen Zahlen analysieren. Es gibt immer wieder Medienberichte, wonach die mRNA-Technologie tatsächlich wie erhofft auch für die Krebstherapie einen...