BioNTech: Was bringt dieser Zukauf?

Liebe Leser, letzte Woche haben unsere Autoren berichtet was es derzeit Neues rund um die Aktie von BioNTech gibt. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Bei der Aktie von BioNTech ist seit dem jüngsten Absturz nach den Quartalszahlen am 8. August noch nicht viel passiert, doch diverse Vorkommnisse geben neue Hoffnung. Die Entwicklung! Hinsichtlich der Vernetzung des Unternehmens wurde… Hier weiterlesen