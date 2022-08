BioNTech: Der Wahnsinn hält an

Die Aktie von BioNTech lebt derzeit auf großen Füßen. Am Donnerstag ist der Kurs in den ersten Handelsstunden zwar etwas durchgesackt. Dennoch sind die Kurse zuletzt auf Basis einer sektoralen Stimmungsänderung auf sehr gutem Wege. Moderna hat in den USA kürzlich einen Absatz von gut 65 Millionen Omikron-Impfstoffdosen vermelden können. Dies hat die gesamte Branche in eine gute Stimmung versetzt,… Hier weiterlesen