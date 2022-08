BioNTech: Wahnsinn!

BioNTech kann in der neuen Woche zu einer der starken Aktien werden, zumindest bezogen auf die Stimmung rund um den Impfstofftitel. Am Ende der vergangenen Woche ging es schon mächtig aufwärts. In den ersten Handelsminuten vom Montag konnte BioNTech mit seiner Aktie an den deutschen Börsen noch einmal über 2 % aufsatteln. Die Notierungen an der Nasdaq zeigen ein Plus… Hier weiterlesen