BioNTech: Tiefer, tiefer, tiefer!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Tiefer geht es immer, hat man den Eindruck beim Mainzer Unternehmen BioNTech. Am Montag verlor die Aktie weitere -0,6 %. Es sieht so aus, als sei nun nicht mehr nur die Grenze von 100 Euro zu weit entfernt. Auch die 90er-Marke hat BioNTech mittlerweile sehr klar verfehlt. Es fehlen schon fast 5 %. Die Aktie wird auch ohne neue Nachrichten nicht ohne Grund so schwach gehandelt. Die Bewertung dürfte sehr kritisch sein.

BioNTech: Große Kritik

Derweil gelingt es BioNTech nicht mehr, eine neue, große Stimmung an den Märkten zu erzeugen. Die Notierungen leiden darunter, dass die Corona-Zeit vorbei ist. Das KGV, das derzeit an den Börsen geschätzt wird, zeigt ein klares Bild. Im günstigeren Fall gehen Analysten von einem KGV in Höhe von gut 60 aus. Aktuell gibt es allerdings auch Schätzungen, die ein KGV von ca. 156 annehmen.

Die Aktie ist damit auf dieser Basis mindestens um den Faktor 10 teurer als zu den bisherigen Hoch-Zeiten. Die Corona-Pandemie hatte BioNTech mit KGVs von knapp weniger als 5 erfolgreich hinter sich gebracht. Es sieht nicht gut aus – oder?

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BioNTech-Analyse von 29.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich BioNTech jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BioNTech Aktie

BioNTech: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...