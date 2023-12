BioNTech: Stark!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BioNTech hat im Laufe des dienstags doch noch einmal zugelegt. Es ging um mehr als 2,3 % aufwärts. Das ist stark. Denn die Aktie nähert sich in Riesenschritten einer bedeutenden, runden Marke. Es wird richtig interessant für den Titel, so die Meinung von Beobachtern. In den kommenden Tagen könnten einige Weichenstellungen folgen.

BioNTech: 100 Euro in Sicht!

Für die Charttechniker jedenfalls ist der Fall [...] Hier weiterlesen