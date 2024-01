BioNTech: So geht es !

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BioNTech hat am Mittwoch einen deutlichen Aufschlag an den Börsen geschafft. Der Titel legte gleich 1,2 % zu und ist damit immerhin in den vergangenen Tagen weitgehend auf der Stelle getreten. Die Notierungen bleiben aber im Abwärtstrend. Der Markt spricht den Mainzern mehr oder weniger deutlich Misstrauen aus.

BioNTech: Das ist zu wenig

Das auch heute noch große Problem des Unternehmens ist die Bewertung des Unternehmens. In früheren Corona-Zeiten war BioNTech teils mit einem KGV von ca. 4 bewertet worden. Aktuell sieht es an den Börsen anders aus. Der Titel hat dabei ein KGV von 157, wenn die Schätzungen für das laufende Jahr noch immer gültig sind. Dabei kann BioNTech aus der Wahrnehmung von Investoren wohl nicht mehr damit rechnen, im laufenden Jahr noch deutlich höhere Gewinne zu erwirtschaften.

Der Titel schafft es aktuell nur noch, die Nettoergebnisse von erwarteten 228 Millionen Euro als halbwegs glaubwürdig und plausibel erscheinen zu lassen. So wurde am Mittwoch bekannt, dass das Unternehmen zusammen mit Duality Biologics ein Antikörper-Wirkstoff-Produkt, einen “Fast Track Status” von der US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten hat. Hier geht es um einen Wirkstoff, der im Kampf gegen Eierstockkrebs eingesetzt werden soll.

Die Unternehmen haben sich dahingehend geäußert, dass die Phase 1 und 2 der Studien wohl beendet seien. Der Status, den die FDA verleiht, bedeutet am Ende, dass die Studien schneller abgeschlossen werden können. Hier soll das Medikament oder der Wirkstoff am Markt früher erscheinen. Die Märkte selbst haben bezogen auf die Aktie aber offenbar keine große Chance darin gesehen. Andernfalls müsste der Titel durch die Decke gehen. Denn kommt es zu einer solchen Zulassung, kann es am Markt eine Gewinnexplosion geben – wenn denn die Medikation von Krebs-Erkrankten hier gelingen würde. Das Wunder aus der Corona-Zeit soll sich hier offenbar wiederholen. Der Markt glaubt nur nicht daran.

