BioNTech: Schon wieder vorbei?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Zuletzt hatte BioNTech am Freitag einen schönen Kursgewinn von gut 2 % verbuchen können. Der kurzfristige Höhenflug scheint schon wieder vorbei zu sein. Die Aktie schob sich am Montag nicht mehr weiter aufwärts. In den ersten Handelsstunden ging es im Gegenteil um etwa -0,4 % abwärts. Das ist nicht verwunderlich, wenn die Annahme über den Grund der jüngsten Kursgewinne stimmt.

BioNTech: Das ferne Geschäft

Immer wieder haben die Finanzmärkte darüber spekuliert, BioNTech könnte klettern. Denn das Unternehmen arbeitet mittlerweile auch per Studie an einem mRNA-Impfstoff gegen Krebserkrankungen. Am Wochenende war der Konzern mit der Aussage zitiert worden, die Impfstoffe sollten bis 2030 bereit stehen. Das könnte ein Milliarden-Geschäft werden, wenn dies tatsächlich Realität werden sollte. Allerdings sind die Börsen in aller...