BioNTech: Reinfall!

Wer auf ein Comeback des Mainzer Unternehmens BioNTech setzt oder gesetzt hat, erlebte nun einen herben Reinfall. Die Notierungen sind am Freitag um -2,4 % nach unten geschoben worden. Das führte dazu, dass die Aktie auf deutlich weniger als 90 Euro fiel. Der Titel ist demnach im klaren Abwärtstrend – und dies bleibt nach Meinung von Chartanalysten gegenwärtig auch so. Andere Analysten sind durchaus zuversichtlicher.

Denn BioNTech soll nach den Schätzungen von Analysten, die über Marketscreener aktuell zitiert werden, einen Kurs von 117,30 Euro erreichen können. Das wäre ein Kursgewinn von mehr als 34 %. Damit würde die Aktie einen enormen Sprung nach oben schaffen – zumal dann die Kursgrenze von 100 Euro überschritten wäre. Diese findet viel Beachtung an den Märkten.

BioNTech: Was dagegen spricht

Es spricht allerdings einiges gegen die Annahme, dass es für die Aktie so stark nach oben gehen kann. Zuvorderst fällt vor allem auf, dass die wirtschaftlichen Gegebenheiten durchaus nicht so gut sind wie gedacht. Denn die Notierungen werden demzufolge im laufenden Jahr ein KGV von gut 60 produzieren. Das basiert auf der hohen Bewertung ebenso wie auf den Gewinnen, die in sich zusammensacken.

Das Unternehmen ist nach Marketcap derzeit 20,7 Mrd. Euro wert. Die Gewinne würden im laufenden Jahr auf nur noch 500 Millionen Euro sinken, hieß es zuletzt. Die Erwartungen haben sich allerdings noch einmal verschlechtert (das ist noch nicht einkalkuliert). Der Gewinn würde sich auf nur noch 228 Millionen Euro reduzieren. Das ergäbe gar ein KGV von 156. Die Aktie ist und bleibt recht schwach, so die aktuelle Einschätzung auf der Basis dieser wirtschaftlichen Gegebenheiten. Es fehlt am Verkauf von Corona-Impfstoffen – die große Hoffnung sind nun mRNA-basierte Impfstoffe in der Krebs-Behandlung.

