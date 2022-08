BioNTech Q2-Ergebnisse rückläufig, hält an Umsatzerwartung für das Geschäftsjahr 22 fest; Aktie fällt

NEW YORK CITY (dpa-AFX) - Die Aktien der BioNTech SE verloren im Vormittagshandel in Deutschland rund 4 Prozent und im vorbörslichen Handel an der Nasdaq rund 5 Prozent, nachdem der deutsche Covid-19-Impfstoffhersteller für das zweite Quartal einen deutlichen Gewinn- und Umsatzrückgang gemeldet hatte. Das Unternehmen verzeichnete jedoch ein starkes Wachstum in den Ergebnissen des ersten Halbjahres. Darüber hinaus behielt das… Hier weiterlesen