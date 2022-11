BioNTech – Pfizer’s Q3-Zahlen schaffen Klarheit. Umsatzerwartung Comirnaty für 2022 erhöht auf 34 Mrd USD.

BioNTech – Biotechnologiewert. Grosse Forschungspipeline in teilweise fortgeschrittenem Stadium durchfinanziert durch den Comirnaty-Erfolg. Und normalerweise erwartet man nach den nationalen Staatskäufen ab Anfang 2023 ein kräftiges Umsatzminus, da die Nachfrage dann durch normale Beschaffungswege,

teilweise krankenkassenfinanziert oder nutzerfinanziert und durch Ärzte bestimmt werden sollte. Hierzu gab Pfizer vor einiger Zeit „Entwarnung“ – Pfizer plant Preise von 110 bis 130 USD je Boosterimpfung aufzurufen, was die Umsätze auf einem hohen Niveau bei wesentlich geringeren Absatzmengen halten könnte,Und Gestern gab es – wieder von Pfizer – im Rahmen der Q3-Zahlen des US-Pharmagiganten eindeutige Hinweise, was die Anleger von den BioNTech-Zahlen zum Q3 erwarten können. Und was nicht!

Klare Hinweise, dass Q3 eine kräftige „Umsatzdelle“ im Comirnaty-Umsatz aufweisen wird, u.a. da EU erst zum Q4 die bestellten Chargen abruft – BioNTech Aktionäre sollten gewarnt sein

Seit längerem wurde bereits spekuliert, wie lange die Multimilliardenumsätze mit den mRNA-Impfstoffen von Moderna oder BioNTech/Pfizer weitersprudeln werden. One-hit-wonder mit Ablaufdatum? So sehen teilweise die Kurssetzungen bei den mRNA-Pionieren aus. Aber für 2022 sollte das noch kein Thema sein. Nein. Im Gegenteil:

Pfizer erhöht Umsatzerwartung für Comirnaty um 2 Mrd USD auf 34 Mrd USD für 2022 und BioNTech ist mit 50% mit an Bord

Durch die Aussagen von Pfizer über Comirnaty, dem gemeinsam mit BioNTech vermarktetem Covid-19-Impfstoff, sind die BioNTech Zahlen, die am 7.11.2022 veröffentlicht werden sollen, mit reduziertem „Überraschunsgeffekt“. Comirnaty macht immerhin 19% von Pfizers Q3-Umsätzen aus – rund 4,4 Mrd USD. Im ersten Halbjahr lag man schon bei 22,1 Mrd USD. Und so kann man bei der auf 34 Mrd USD erhöhten Jahresprognose für Comirnaty für das Q4 einen erwarteten Umsatz von rund 7,5 Mrd USD erwarten.

Die Begründung für die Umsatzschwäche im Q3 udn gleichzeitg die Begründung für die wesentlcih höheren Erwartungen für Q4 liegen für Pfizer auf der Hand: “ .Comirnaty(1) outside the U.S., down 86% operationally, driven primarily by a previously announced amendment to the supply agreement with the European Commission (EC) whereby all doses scheduled for delivery in June through August 2022 would instead be delivered in the fourth quarter of 2022 and similar

shifts in scheduled deliveries to other developed countries, as well as slower demand in emerging markets;“ – zusammengefasst: Sinkende Nachfrage in den Emerging Markets und verschobene Abrufe in den Industrieländern. (vgl. Pfizer Presentation „Pfizer Quarterly Corporate Performance – Third Quarter 2022“

96% weniger Auftragsproduktion für BioNTech als im Vorjahresquartal – Kapazitäten BioNTech’s stiegen zwar, aber nicht in diesem Umfang

Und gleichzeitg produzierten die Pfizer „Fabriken“ bedeutend weniger Impfstoffe für BioNTech in deren vertraglich zugesicherten „Vertriebsgebieten“ (u.a. Türkei, Deutschland,…) – „Lower revenues for certain Comirnaty-related manufacturing activities(1) performed on behalf of BioNTech SE (BioNTech), which decreased 96% operationally compared to the prior-year quarter.“

Wesentliche Botschaft der Pfizer-Zahlen: Gesamtjahresumsatzziele erhöht, schwächeres Q3 wird durch erhöhte, bereits bekannte und erteilte Aufträge im Q4 wesentlich höhere Comirnaty Umsätze ausweisen. Dazu kommen die Planungen Pfizers „nach den staatlichen Einkaufsprogrammen“ wesentlcih höhere Preise für Comirnaty am Markt ( konkret: USA) durchzusetzen, als zuvor am Markt geschätzt wurde.

Comirnaty sollte noch „für einige Milliarden EUR Umsatz gut sein“ – auch wenn der Peak wohl überschritten sein sollte

Gegenüber Moderna, die für das Geschäftsjahr 2022 auf Basis bereits geschlossener Kaufverträge Erlöse von rund 21 Mrd USD erwarten, erscheinen die von BioNTech 13 bis 17 Mrd EUR erwarteten Covid-19 Impfstoffumsätze in 2022 fast niedrig. Und sollten – nach den Pfizer Erwartungen von 34 Mrd USD Umsatz in 2022 mindestens am „oberen Rand“ erreicht werden können. Zumindest versucht das Duo BionTech/Pfizer die erwarteten Nachfragespitzen für Covid-19-Impfstoffe im Herbst oder Winter abzudecken – und dafür braucht es einen Omicron-angepassten Impfstoff, der mittlerweile u.a. bei FDA und EMA zugelassen wurde. Desweiteren hat die EMA empfohlen, die vorläufige Comirnaty-Zulassung in eine permanente, normale Zulassung zu wandeln. Wenn die EU-Kommission dem zustimmt, wovon auszugehen ist, sollte hier auf Jahre eine gewisse Grundnachfrage bedient werden können.