BioNTech: Es geht weiter!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Abwärtsfahrt von BioNTech hält an. Die Mainzer verloren am Montag in den ersten Handelsstunden erneut mehr als -1 % und machen sich nun daran, klar unterhalb von 90 Euro anzudocken. Das darf als enttäuschend gelten. Denn BioNTech hatte noch vor wenigen Wochen den Eindruck erweckt, nun ginge es deutlich über 100 Euro hinaus. Der Titel ist nun aus der Sicht von Analysten dennoch immer noch viel wert. Es darf gerechnet werden.

BioNTech: Die Rechnung

Die Rechnung ist an sich eindeutig. BioNTech ist mit den Kursverlusten von -5,1 % seit Jahresanfang mittlerweile klar im Abwärtstrend. Die Aktie bestätigte damit weitgehend den vorhandenen Abwärtstrend.

Die Mainzer haben lediglich vor einigen Wochen bekannt gegeben, ihre Strategie zu ändern. Nun wird das Unternehmen verstärkt und auch recht schnell auf mRNA-Behandlungen gegen Krebs-Erkrankungen setzen. Das bedeutet dann auch, dass der Konzern aktuell schnell Umsätze generieren müsste. Das ist aber nicht zu sehen. Insofern hat sich der Markt offenbar nicht lange mit den Ankündigungen aufgehalten.

Aktuell gehen die Börsen davon aus, dass der Umsatz im nun laufenden Jahr bei etwa 3,2 Mrd. Euro liegen wird. im vergangenen Jahr sollen die Umsätze einen Wert von 4,2 Mrd. Euro angenommen haben. Der Nettogewinn 2023 soll bei 1,06 Mrd. Euro liegen – und wird den Schätzungen nach 2024 auf nur noch 438 Millionen Euro nach unten getrieben.

Das heißt: Die Unternehmung ist deutlich weniger wert – und dies lassen die Börsen die Aktionäre, sprich die Eigentümer auch spüren. Der Titel hat damit aktuell noch einen Marktwert von 21,45 Mrd. Euro. Das macht bei den gegebenen Nettoergebnis-Schätzungen ein KGV von ca. 58 aus.

Das wäre viel zu teuer. Immerhin: Analysten gehen noch von Kurssteigerungen in Höhe von 32 % aus. Das wären dann Kurse von 118,80 Euro – ob das realistisch sein kann?

