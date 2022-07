BioNTech: Es geht voran!

Betrachtet man lediglich den Kursverlauf, war die Woche für BioNTech an der Börse eher durchwachsen. Bei genau 159,00 Euro war die Aktie des Mainzer Impfstoff-Herstellers am Freitag der vergangenen Woche aus dem Xetra-Handel gegangen, am Donnerstag war sie zeitweilig nur noch 151,70 Euro wert. Doch die Stimmung hat sich gedreht: Kurz vor Börsenschluss am Freitag notiert die BioNTech-Aktie bei 161,20… Hier weiterlesen