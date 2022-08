BioNTech & Bavarian Nordic: Die Nachfrage steigt!?

Wie erwartet, haben sich Behörden in der ganzen Welt auf die Wirklichkeit des nicht zurückverfolgbaren Affenpockenausbruchs eingerichtet und Impfstoffe bei Bavarian Nordic angefordert. Seit den ersten Meldungen in Großbritannien wurden in den vergangenen neun Wochen offiziell rund 13.000 Fälle registriert. Für das laufende Jahr hat Bavarian Nordic seine Umsatzerwartung von umgerechnet 309 bis 336 Millionen Euro auf 363 bis 390… Hier weiterlesen