BioNTech-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Biontech-Aktie liegt bei 70, was auf eine Überkauftheit hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 50,56, was bedeutet, dass die Biontech-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung somit eine "Schlecht"-Rating für Biontech.

Auch die Stimmung und der Buzz rund um Aktien spielen eine wichtige Rolle. Die Zahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. Bei Biontech zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer eindeutigen "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Biontech ist ebenfalls stark negativ. In den Diskussionsforen und sozialen Medien dominieren in den letzten Wochen vor allem negative Themen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Abschließend zur technischen Analyse: Die 200-Tage-Linie der Biontech-Aktie verläuft aktuell bei 99,33 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 93,76 EUR liegt, was einen Abstand von -5,61 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 93,54 EUR, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.