BioNTech Aktien – Abwarten! Platow Brief sieht zwar fette Polster, aber auch Ungewissheit über Zulassungserfolge.

.

Positiv erachten wir, dass die F&E- (-16%), SG&A- (-4%) und Capex-Ausgaben (-27%) für 2023 gekürzt werden. Zudem sitzen die Mainzer auf 16,8 Mrd. Euro an liquiden Mitteln – Fett, das in den Corona-Jahren 2021 und 2022 angesetzt wurde und das durch nachlaufende Forderungen an den Corona-Partner Pfizer weiter leicht aufgepolstert wird. Es kann dazu dienen, zwei Phase III-, zehn Phase II- und 25 Phase I-Wirkstoffkandidaten zur Marktreife voranzubringen. Eine Erfolgsgarantie dafür gibt es aber nicht, wie die Einstellung eines mit Sanofi entwickelten Krebsmittels jüngst zeigte. Zudem sind die in Frankfurt gehandelten ADRs (90,98 Euro; US09075V1026) derzeit mit einem 2023er-KGV von 17 (Schnitt seit Erreichen der Profitabilität: 7) ambitioniert bewertet. kdb

Bei Biontech warten wir Forschungserfolge jenseits von Corona ab.

BioNTech Aktien Chart – Powered by GOYAX.de: