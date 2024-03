BioNTech-Aktie: Das wird sehr eng!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

BioNTech sollte aus Sicht von Analysten in den kommenden Monaten massiv steigen. Die Marke von 100 Euro sei überhaupt nicht das Ziel, sondern 116 Euro und mehr, so die Aussagen. Das wird nur begrenzt stimmen – am Freitag ging es für die Aktie um 0,5 % hoch, in den vergangenen Wochen seit Jahresanfang aber um -13 % abwärts. Es fehlen noch immer die Geschäfte.

BioNTech: Das Umsatz-Problem

Derzeit ist davon auszugehen, dass der Umsatz im laufenden Jahr viel zu gering ausfallen wird. Die Umsätze und die Gewinne hängen im Wesentlichen noch am Corona-Impfstoff. Am Ende erwarten Analysten für das laufende Jahr einen Nettogewinn in Höhe von noch knapp 140 Millionen Euro. Das wäre ein KGV von über 400 – das zeigt den Grund für den aktuellen Abwärtstrend, in dem die Aktie noch immer verläuft.

