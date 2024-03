BioNTech-Aktie: Das wird knapp

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BioNTech hat in den vergangenen Tagen einen starken Lauf gehabt. Grund sind die Gerüchte um die mRNA-Technologie für die Krebs-„Impfung“. Am Mittwoch hingegen verlor der Titel wieder -0,9 %. Damit ist die Aktie unter dem Strich noch nicht besonders weit im Kampf um einen weiteren Anstieg. Die Beobachter wünschen sich in der Regel einen Anstieg auf 100 Euro. Dies ist ein hehres Ziel, das indes noch immer mehr als 13 Euro entfernt ist. Gut 15 % kann die Aktie allerdings aus dem Stand heraus eher nicht schaffen, mutmaßen Beobachter.

Die 13 Euro-Lücke

Diese Lücke zu schließen würde einen massiven Aufwärtstrend erfordern, der inhaltlich derzeit in keiner Weise gedeckt ist. Vielmehr gibt es fast keine Nachrichten. Das hat zur Folge, dass die Notierungen sich beispielsweise an den Gewinnerwartungen des Unternehmens orientieren.

Für das laufende Jahr erwarten die Börsen einen Gewinn in Höhe von ca. 138 Millionen Euro. Wenn es tatsächlich so wenig sein wird, sollte BioNTech bei einem KGV von gut 400, das dann errechnenbar ist, mit hoher Sicherheit in den Depots von Value-Investoren keine Rolle spielen.

