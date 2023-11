BioNTech Aktie – was tun nach den Zahlen? Platow sagt klar: WARTEN auf Durchbruch!

BioNTech Aktie – Überflieger durch Comirnaty. Nach den Milliardengewinnen war allen bewusst, dass bis zu neuen Zulassungen erstmal eine Gewinndelle zu erwarten war. Und bei Vorlage der Q3-Zahlen konnten die Mainzer mit Gewinnen überraschen. Die meissten hatten einen Quartalsverlust erwartet, so dass 160 Mio EUR Gewinn vielen wie ein Wunder erschienen. Auch die Reduktion der Prognose für 2023 fiel weniger harsch aus, als für BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) befürchtet wurde. In dieser Gemengelage positioniert sich der Platow Brief ganz klar: WARTEN bis es neue Zulassungserfolge gibt. Oder wie es im Platow Brief steht: Klinische Erfolge. Warum Platow so fest in seiner Meinung ist, hier:



Biontech hat ordentlich Feuerkraft Der Wirkstoffentwickler Biontech hat im Q3 besser abgeschnitten als befürchtet. Die vom Partner Pfizer vorgenommenen Vorratsabwertungen auf vom Ablauf bedrohten Corona-Impfstoffen „wurden größtenteils schon im Gj. 2022 berücksichtigt und fallen mit einem geringeren Betrag als ursprünglich gedacht in diesem Jahr an“, erklärte CFO Jens Holstein am Montag (6.11.) bei Vorlage der Zahlen.

Der Umsatz lag im Q3 mit 895,3 Mio. Euro zwar wie erwartet um drei Viertel unter Vj. (3,5 Mrd. Euro). Weil die Umsatzkosten aber im gleichen Umfang schrumpften (-78% auf 161,8 Mio. Euro) und die SGAE-Ausgaben nur marginal (+2,5%) stiegen, gelang ein überraschender Gewinn von 160,6 Mio. Euro oder 0,67 Euro je ADR (91,60 Euro; US09075V1026). Analysten hatten mit einem Verlust kalkuliert.