BioNTech-Aktie: Das war es!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BioNTech hat am Freitag weitere -5,8 % nachgegeben. Das war es, so der erste Seufzer von Investoren, die darauf hoffen durften, der Wert könnte die Marke von 100 Euro wieder avisieren. Es gibt sofort wieder starke Kräfte, die den Wert nach unten schieben. BioNTech hat derzeit einen neuen Abwärtstrend begonnen. Dabei ist – aus verschiedenen Dimensionen betrachtet – noch nicht klar, in welcher Stärke sich der Trend ausleben wird.