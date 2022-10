BioNTech-Aktie stürzt ab: Das sind die Gründe!

Lange Gesichter bei Anteilseignern von BioNTech (WKN: A2PSR2): Gestern ist die Aktie an der Nasdaq um -8,24% auf 122,66 US$ abgestürzt. Das 52-Wochen-Tief, das bei 117,08 US$ liegt, rückt immer näher. Was macht dem Titel aktuell so zu schaffen? Und wie sollten Anleger auf den Kurssturz reagieren?

Das Mainzer Pharma-Unternehmen BioNTech ist weltweit bekannt geworden durch seinen hochwirksamen Covid-19-Impfstoff auf Basis der mRNA-Technologie, der gemeinsam mit US-Gigant Pfizer entwickelt ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.