BioNTech-Aktie: Das könnte die Chance sein!

Wir befinden uns einmal wieder in der Bilanzsaison und auch BioNTech wird in Kürze sein aktuelles Zahlenwerk präsentieren. Am 27.03. werden die Aktionäre die Q4-Bilanz des Unternehmens mit Sitz in Mainz schließlich zu Gesicht bekommen. Wird es beim Umsatz und Gewinn irgendwelche Überraschungen geben? Ist bald mit einem kleinen Kurs-Beben bei der BioNTech-Aktie zu rechnen?

Nur noch 2 Tage müssen Anleger auf das neue Zahlenwerk der BioNTech-Aktie warten. Das mit einem Börsenwert von 28,96 Milliarden EUR dotierte Unternehmen wird den Geschäftsbericht voraussichtlich um 12:00 Uhr vorlegen. Analysehäuser rechnen im Schnitt mit einem starken Umsatzminus für das 4. Vierteljahr. Im Vorjahresvergleich soll sich demnach der Umsatz um 30,15 Prozent auf 3,87 Milliarden EUR steigern. Der operativen Ergebnis (Ebit) hingegen wird sich...