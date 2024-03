BioNTech-Aktie: Das ist wichtig!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

BioNTech steht vor einer Krise – an den Börsen jedenfalls. Am Freitag gewann der Titel zwar gut 0,4 %. Dennoch scheint es derzeit schwieriger zu werden, sich in Richtung von 90 oder gar 100 Euro nach oben zu schieben. Die Aktie hat aktuell einen Kurs von 83,50 Euro erreicht. Damit ist der Kurs in den zurückliegenden 12 Monaten insgesamt schon um -30,7 % nach unten gereicht worden – und das hat einen Grund: Es fehlt der Umsatz, es fehlt der Gewinn.

Die Gewinne schmelzen zusammen – BioNTech in der Börsenkrise

Die Gewinne sollen nur noch weniger als 200 Millionen Euro betragen. Das hat oder hätte zur Konsequenz, dass der Titel bei den gegenwärtigen Kursen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von mehr als 400 aufweist. Wer bezahlt so viel Geld? Der Kurs der Aktie ist daher nicht zufällig im Abwärtstrend. Analysten haben noch nichts korrigiert. Da stehen gut 116 Euro als Kursziel auf den Tafeln.

