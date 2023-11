BioNTech-Aktie: Das ist wichtig!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BioNTech ist auch am Montag dieser Woche relativ schwach gestartet. Wie schon vor einer Woche bleiben Fragen, ob die Aktie noch einmal massiv an Fahrt gewinnen kann. Derzeit sieht es mit dem Minus von -0,4 % nicht danach aus. Was passiert hier? Die Aktie leidet darunter, dass es offenbar weniger Aussichten denn zuvor gibt, wirtschaftlich wieder auf Kurs Richtung Corona-Zeiten zu gehen. Die Meldungen, die sich stets um Impfstoffe drehen – Corona-Impfstoffe sowie die Impfstoffe nach dem mRNA-Prinzip gegen Krebs-Erkrankungen – sind nicht hilfreich – die Aktie startet nicht durch. Die Analysten sind und bleiben indes offenbar sehr zuversichtlich.

Analysten bei BioNTech auf dem Gaspedal

Die Daten sind eindeutig. Die Analysten gehen noch heute davon aus, dass der Kurs um 39 % steigen könne. Das mittlere Kursziel der Aktie liegt...