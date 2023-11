BioNTech-Aktie: Das ist entscheidend!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Mainzer von BioNTech konnten am Donnerstag nur eine mäßige Erholung am Aktienmarkt schaffen. Es ging in den ersten Handelsstunden um ca. 0,2 % aufwärts. Zur Erinnerung: Am Mittwoch gab der Kurs um -2,5 % nach. Die Ernüchterung nach den Quartalszahlen setzt wieder ein.

BioNTech: Die Börse scheint zu zweifeln

Aktuell stellen sich die Börsianer die Frage, ob die Entwicklung gut genug ist, um die nächsten Stufen wieder zu überwinden. 100 Euro könnten eine Hürde darstellen, so die Vermutung der Chartanalysten.

Trotz der jüngsten Zahlen gehen Chartanalysten noch immer davon aus, der Titel würde im Abwärtstrend verlaufen. Andere Analysten sehen eine gute Chance. Das durchschnittliche Kursziel lt. Marketscreener beläuft sich derzeit auf ungefähr 130 Euro. Das sind gewaltige Erwartungen, die wirtschaftlich noch nicht gedeckt zu...