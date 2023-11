BioNTech-Aktie: Das ist ein Kursziel!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

BioNTech hat vor der neuen Woche eine recht komfortable Ausgangsposition zurückerobert. In der vergangenen Woche konnte die Aktie sich über einen Zuwachs um gut 4 % freuen. Immerhin. Die Notierungen sind dennoch mit ca. gut 93 Euro auf einem recht schwachen Niveau. Dazu trug indes auch die USA und deren Kooperationspartner Pfizer bei.

Die Zahlen stimmen bedenklich

Ganz konkret: Die Zahlen stimmen an sich bedenklich. So hat Pfizer den Verkauf von Covid-Impfstoffen als schwächer bezeichnet denn erwartet. Deshalb hat auch BioNTech in seinem Zahlenwerk die Erwartungen nach unten geschraubt. Dies findet sich in sinkenden Aussichten für das laufende und das nächste Geschäftsjahr wider.

Dennoch: Analysten sind weiterhin der Meinung, die Aktie habe ein Potenzial von mehr als 30 % – Chartanalysten schränken nun ein, es müsse zunächst...