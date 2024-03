BioNTech-Aktie: Das ist ein Irrtum!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Wer auf eine Erholung bei BioNTech wettet, wird in diesen Tagen schwer enttäuscht. Die Aktie hat sich zum Ende der vergangenen Woche auf einem Niveau von etwa 85 Euro festgesetzt. Große Chancen sind indes bis dato nicht zu erkennen. 2024 sollte der Gewinn des Unternehmens auch basierend auf den jüngst publizierten neuen Zahlen bei ca. 400 Millionen Euro Verlust landen. Das sind Dimensionen schlechtere Ergebnisse als in den guten Jahren während der Corona-Phase.

Zudem ist BioNTech am Markt noch 20 Milliarden Euro wert. Ist das zu viel? Selbst bei den an sich geschätzten 138 Millionen Euro Gewinn wäre das KGV noch auf deutlich mehr als 450 taxiert worden. Wer zahlt so viel Geld?

Es muss schnell gehen

Die Stimmung hat sich noch wie Mehltau über die Aktie ausgebreitet. Allerdings gilt, dass es schlechter wird, kommt es nur auf die wirtschaftlichen Ergebnisse des Unternehmens an. Dann wäre die Aktie selbst auf dem aktuellen Niveau extrem überbewertet!

