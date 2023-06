BioNTech-Aktie immer unbeliebter – was derzeit noch für sie spricht

Die BioNTech-Aktie (WKN: A2PSR2) startet am Donnerstag fast unverändert in US-Handel bei gut 107 US$, obwohl das Unternehmen zuvor den Start einer möglicherweise richtungsweisenden Zulassungsstudie in der Onkologie-Pipeline gemeldet hat. Macht es für Anleger bei dieser schlechten Marktstimmung Sinn, bei der Mainzer Firma zu investieren?