BioNTech-Aktie: Der harte Fall und seine Ursachen!

Die BioNTech-Aktie hat eine steinige Woche hinter sich: Mit einem Schlusskurs von 103 USD und einer negativen prozentualen Veränderung von -7,7% in der letzten Handelswoche stellt sich die Frage nach den Ursachen. Im bisherigen Monatsverlauf hat die Aktie bereits 4,7% verloren. Einer der Hauptgründe für die schwache Performance könnte in der jüngsten Umsatzprognose von Pfizer liegen, dem amerikanischen Partnerunternehmen von BioNTech in der Entwicklung von COVID-19-Produkten.

Pfizer hat seine Umsatzprognose für 2023 drastisch gesenkt und ein Kostensenkungsprogramm in Höhe von 3,5 Milliarden USD angekündigt. Der Grund ist ein...