BioNTech-Aktie: Das haben wohl alle übersehen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BioNTech hat am Mittwoch mit einem massiven Kurssturz wieder für Unruhe gesorgt. Es ging gleich um -3,2 % abwärts. Der Wert fiel auf die Marke von 92,42 Euro und hat damit gezeigt, dass die vorhergehenden Kursgewinne wohl teils Makulatur gewesen sind. Die Notierungen haben zuletzt vor allem deshalb gewonnen, weil die Quartalszahlen etwas besser ausgefallen waren als zuvor erwartet. Das spielt jedoch beim Befund über den Titel kaum eine Rolle.

BioNTech: Diese Zahlen sind bedeutend

Es kommt in erster Linie auf die Frage an, wie bedeutend die Zahlen sind, die BioNTech über 6 bis 12 Monate noch bringen kann. Langfristigkeit ist hier entscheidend. Die Mainzer werden im laufenden Jahr am Ende des Geschäftsjahres vielleicht einen Umsatz in Höhe von etwa 4,23 Milliarden Euro erwirtschaften, so die aktuellen Schätzungen am Markt....