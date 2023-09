BioNTech-Aktie: Die gesteckten Ziele wurden bereits übertroffen!

Der Monat startete für die BioNTech-Aktie keineswegs positiv. Ende Juli noch auf 98,00 Euro taxiert, fielen die Aktien des Mainzer Impfstoffherstellers nach den Quartalszahlen am 7. August auf ein neues Jahrestief von 87,00 Euro. Natürlich war das erfolgreiche Unternehmen im zweiten Quartal 2023 sogar in die roten Zahlen geraten. Aber was soll man dazu sagen? Die BioNTech-Aktie hat sich erholt und den August im Xetra-Handel schließlich bei einem Stand von 113,50 Euro abgeschlossen – ein monatlicher Anstieg um beachtliche 17 Prozent. Damit sind die Kursziele einzelner Analysten längst übertroffen.

Analysten prognostizieren Rückläufer für BioNTech

Die Deutsche Bank behielt ihre Bewertung für BioNTech direkt nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen bei “Hold” mit einem Kursziel von umgerechnet 110,60 Euro (120 US-Dollar)....