BioNTech Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren. Dies dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Biontech-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 75, was auf eine Überkaufung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 46,32, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Biontech.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Biontech-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 99,52 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 95,52 EUR liegt, was zu einer Abweichung von -4,02 Prozent führt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 93,31 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs (+2,37 Prozent) ist, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt gemischte Signale. Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating für die Biontech-Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Biontech in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen wurden insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Damit ergibt sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Schlecht"-Rating für Biontech.