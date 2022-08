BioNTech-Aktie: Zündet jetzt der Booster?

BioNTech (WKN: A2PSR2) hat im letzten Quartal einmal mehr einen Milliardengewinn erzielt. Am Aktienkurs kann man diesen Erfolg aber nur schwer ablesen. Seit Monaten kommt der Kurs nicht vom Fleck und pendelt aktuell um die Marke von 150 Euro herum (Stand: 22.08.2022).

Die Skepsis der Anleger hat natürlich auch ihre Gründe: Die Nachfrage nach dem COVID-19-Impfstoff des Unternehmens lässt immer weiter nach und droht damit die bisher einzige große Umsatzquelle versiegen zu lassen.

BioNTech beantragt Zulassung eines neuen Impfstoffes

BioNTech will dem nun mit der Zulassung eines neuen Booster-Impfstoffes entgegenwirken. In den USA wurde gerade ein Antrag auf Notfallzulassung eines auf zwei Omikron-Varianten zugeschnittenen Impfstoffes beantragt. Aber reicht eine mögliche erfolgreiche Zulassung des neuen Impfstoffes aus, der Aktie wieder Schwung zu verleihen?

Vermutlich nicht … denn wie wahrscheinlich ist es, dass die Nachfrage mit Einführung dieses Impfstoffes wieder deutlich zunimmt?!

Selbst BioNTech rechnet damit, dass der Umsatz im laufenden Jahr im schlimmsten Fall deutlich zurückgehen wird. Schon im letzten Quartal hat die schwache Nachfrage deutliche Spuren in den Zahlen des Unternehmens hinterlassen.

Gegenüber dem Vorjahresquartal sind sowohl Umsatz als auch Gewinn um etwa 40 % eingeknickt. Betrachtet man das erste Halbjahr, kann BioNTech zwar immer noch ein Wachstum vorweisen. Das hat aber damit zu tun, dass im ersten Quartal des letzten Jahres die Zahl der produzierten Impfdosen noch auf niedrigem Niveau lag. BioNTech hatte also noch nicht sein volles Potenzial erreicht.

Im zweiten Quartal ist der Umsatz nun von 5,3 Mrd. Euro im Vorjahr auf 3,2 Mrd. Euro gefallen. Der Gewinn ist deshalb von 2,8 Mrd. Euro auf 1,7 Mrd. Euro eingebrochen. Das ist natürlich immer noch ein Luxusproblem und keine Bedrohung für die finanzielle Stabilität des Konzerns. Immerhin sprechen wir hier von Milliardengewinnen.

Kommt doch noch der Kursbooster?

Für die Anleger ist das aber schon ein großes Problem. Denn es ist nicht absehbar, wo die Reise hingehen wird. Orientiert man sich am unteren Ende der Prognose, kommen ein paar harte Quartale auf BioNTech zu. Denn in der ersten Jahreshälfte lag der Umsatz bei 9,57 Mrd. Euro. Im schlimmsten Fall kommen in der zweiten Jahreshälfte weniger als 4 Mrd. Euro dazu. Das würde den Gewinn natürlich noch weiter drücken.

Zwar zahlt man für die Aktie gerade weniger als das 4-Fache des letzten Jahresgewinns. Aber wenn in etwa einem halben Jahr die Zahlen für das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht werden, dürfte die Aktie schon deutlich teurer wirken. Dass BioNTech den Gewinn auf Vorjahresniveau halten kann, ist angesichts fallender Umsätze sehr unwahrscheinlich.

Zwar besteht eine kleine Hoffnung, dass der neue Impfstoff starke Umsätze generieren kann. Aber verlassen sollte man sich darauf besser nicht. Deshalb wird der Aktienkurs wohl erst mal weiter stagnieren.

Der Artikel BioNTech-Aktie: Zündet jetzt der Booster? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022