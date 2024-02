BioNTech-Aktie: Wohin?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BioNTech hat in den vergangenen Tagen keinen Stich gegen den bisherigen Abwärtstrend gemacht. Die Hoffnung auf eine Aufwärtsbewegung zerschellt am Misstrauen der Märkte, die nicht mehr an gute Geschäfte wie in alten Tagen glauben. Das KGV bei BioNTech ist aktuell bei ca. 157 für das laufende Jahr. Die KGV-Werte in den besseren Zeiten mit den Corona-Impfstoffen lagen bei nur 4 bis 5. Rechnerisch also ist die Aktie aktuell um mehr als das 20fache überbewertet, obwohl die Kurse schon deutlich von mehr als 300 Euro in den besseren Zeiten bis auf weniger als 100 Euro gesunken sind.

BioNTech: Geht es noch weiter?

Die Frage ist derzeit, wie es weiter geht. Denn BioNTech kann zumindest erste Erfolge im Kampf um die mRNA-Wirkstoffe gegen Krebs vorweisen. Die nächste Stufe ist erreicht, weil die FDA in den USA eine “Fast Track”-Zulassung ausgesprochen hat. Geht es nun weiter? Die nächsten Zahlen werden dazu noch keine Auskunft geben. Aber: Die Aktie wird in den kommenden Tagen zumindest versuchen müssen, sich der 100-Euro-Marke wieder zu nähern.

