BioNTech-Aktie: Wird das noch etwas?

Die Zweifel an BioNTech – dem Corona-Impf-Unternehmen aus Mainz – wachsen an den Börsen. Am Dienstag ging es für den Titel bereits um -0,8 % auf nur noch 87,58 Euro nach unten. Das sind annähernd die tiefsten Kurse der jüngeren Vergangenheit. Die Marktkapitalisierung wird demnach auf aktuell 21,07 Mrd. Euro sinken. Auch dieser Wert ist im historischen Vergleich atemberaubend niedrig.

Schließlich ist die Aktie dennoch viel zu teuer, meinen Analysten. Das KGV liegt derzeit bei einem Wert von ca. 158 für das laufende Jahr. Noch vor zwei, drei Jahren lag die Aktie beim KGV deutlich niedriger. Die Börse zahlte trotz des viel höheren Kurses nur ein KGV von weniger als 5. Warum sollte die Börse nun deutlich mehr zahlen, wenn die Umsätze und insgesamt die Geschäftsaussichten noch klar schwieriger sind. Das hinterlässt Rätsel. Aber es gibt eine gute Nachricht aus den USA. Sie kommt vom Kooperationspartner Pfizer.

Pfizer kann die Stimmung etwas aufhellen!

Immerhin hat Pfizer einen Gewinneinbruch gemeldet. Der Gewinneinbruch war nicht unbedingt zu erwarten, kommt aber auch nicht überraschend. Auch Pfizer hatte erst kürzlich wegen Corona Schwierigkeiten – Corona war für die Geschäftslage bei weitem nicht mehr so attraktiv wie noch zuvor. Das Unternehmen musste einige Lagerbestände an Impfstoffen vernichten.

Nun sind die Kurse von Pfizer trotz des Gewinneinbruchs noch vergleichsweise moderat geblieben. Das hilft der Stimmung bei BioNTech vielleicht in den kommenden Monaten auch noch. Dennoch: Die charttechnische Situation ist nun alarmierend.

Neben der wirtschaftlichen Ohnmacht, die der fallende Gewinn mit sich bringen muss, ist die Stimmung unter den Trend-Analysten und -investoren schwach. Die Aktie müsste inzwischen fast 13 Euro gewinnen, um zumindest die alte Traummarke von 100 Euro wieder zu erreichen. Trend-Analysten sind hier angesichts des Chartbilds bei BioNTech vergleichsweise noch recht pessimistisch.

