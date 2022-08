BioNTech-Aktie: Wie gefährlich ist das?

Die BioNTech-Aktie ist seit gut drei Wochen wieder auf Talfahrt und hat in diesem Zeitraum über 20 Prozent an Wert verloren. Mit einem aktuellen Kurs von knapp über 140 Euro ist die Aktie des Mainzer Biotech-Unternehmens nicht mehr allzu weit von ihrem Jahrestief bei 117 Euro entfernt. Was drückt derzeit auf die Stimmung bei der BioNTech-Aktie? Eine Klage aus den… Hier weiterlesen