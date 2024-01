BioNTech-Aktie: Was machen die Börsen jetzt?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Aktie von BioNTech konnte am Dienstag in den ersten Stunden auf dem Parkett einen Gewinn von gut 0,5 % verzeichnen. Nach 1,5 % am Montag sowie dem Gewinn von 0,7 % am Freitag ist dies durchaus ein hoffnungsvolles Zeichen, so der Eindruck an den Börsen für eine kurzfristige Betrachtung. Tatsächlich sieht es noch nicht wesentlich besser aus. Nur Analysten erwarten für die Aktie unvermindert einen echten Durchmarsch nach oben. Dies führt derzeit nach den vorliegenden Daten über Marketscreener zu einem durchschnittlichen Kursziel in Höhe von 118,84 Euro. Das Kursziel hat sich in den vergangenen Wochen für diese Aktie nicht mehr geändert.

Die Frage wird eher sein, ob sich die Entwicklung noch an den wirtschaftlichen Gegebenheiten orientiert oder ob die Kursziele – mit dem zuversichtlichen Sprung auf mehr als 100 Euro – maßgeblich sind.

BioNTech: Über 100 Euro?

Wirtschaftlich betrachtet sind die Kursziele jedenfalls beachtlich – und beachtlich hoch. Denn viel Hoffnung herrscht von dieser Seite aus nicht. Die Meldungen sind zwar am Montag durchaus positiv gewesen, nun soll eine Phase-3-Studie für ein Brustkrebsmedikament starten. Allerdings weiß noch niemand, wie wirksam dieses Medikament sein könnte, wie viel besser die Ergebnisse zu sonstigen Therapien sind und wie groß der Markt dann wird.

Das bedeutet: Es herrscht gegenwärtig noch viel Spekulation rund um und für BioNTech. Die Notierungen haben noch immer nicht widergespiegelt, dass die Aktie an sich recht teuer ist. Wenn sich an den Gewinnerwartungen für das laufende Jahr nichts ändert, wird BioNTech einen Gewinn von 438 Millionen Euro verbuchen können. Die Marktkapitalisierung liegt gegenwärtig bei ca. 21,8 Mrd. Euro. Das führt zu einem KGV in Höhe von ca. 59. Das ist gegenüber früheren Jahren eine Verzehnfachung des aktuell an den Börsen zu zahlenden Preises. Ob die Marke von 100 Euro als Zielgröße dann realistisch sein kann?

