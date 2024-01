BioNTech Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit ins Verhältnis gesetzt werden. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient als Indikator aus der technischen Analyse. Bei einer Bewertung von Biontech anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis zeigt sich, dass die Biontech-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 69,53 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso verhält es sich mit dem RSI25, der auf 25-Tage-Basis bei 62,64 liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiterer Faktor, der bei der Bewertung einer Aktie berücksichtigt wird, ist das Sentiment und der Buzz. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung für Biontech führt. In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich hingegen kaum eine Veränderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Wert für Biontech.

Die Anleger-Stimmung bei Biontech in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Biontech-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den trendfolgenden Indikatoren befindet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine Abweichung hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt. Insgesamt wird Biontech daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.