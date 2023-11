BioNTech Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Aktuell befindet sich die Biontech-Aktie in einem Abwärtstrend, wie die technische Analyse zeigt. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs der Aktie. Auf dieser Basis erhält Biontech eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Biontech in den sozialen Medien. Das Sentiment und der Buzz rund um das Unternehmen werden daher als "Neutral" eingestuft. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war unauffällig. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Auskunft über die Dynamik des Aktienkurses. Der Biontech-RSI ist mit 72,01 als "Schlecht" zu bewerten. Der RSI25 beläuft sich auf 60,5, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine negative Stimmung über Biontech wider. In den vergangenen Tagen wurden jedoch vermehrt positive Themen angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Ergebnis, dass die Aktie als "Neutral" einzustufen ist.