BioNTech-Aktie: Was für eine Ehre!

BioNTech verursacht an den Börsen immer noch einen größeren Wellengang, als es die aktuellen Kurszahlen vermuten lassen. Finanzportale melden oft, dass gerade BioNTech die am meisten gesuchte Aktie sei. Am Mittwoch zeigte sich die Aktie zunächst verhalten - auch wenn das belgische Königspaar das Haus besuchte. Offenbar setzt Belgien gleichfalls auf Schutz durch den (neuentwickelten) Omicron-Impfstoff, der die Schlagzeilen ansonsten… Hier weiterlesen