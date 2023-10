BioNTech-Aktie: Was für ein Kursziel!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Das Mainzer Impfstoff-Unternehmen BioNTech sorgt noch immer für Schlagzeilen. Am Montag ging es vergleichsweise beschaulich zu. Der Titel gewann lediglich wenige Cent und bleibt auf dem Niveau vom vergangenen Freitag. Dabei hatte die Aktie das Wochengeschehen mit dem Minus von immerhin -5,8 % abgeschlossen. Das war schwach, nachdem die Hoffnung auf ein Comeback in Richtung von 100 Euro zwischenzeitlich große Nahrung gefunden hatte. BioNTech ist zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil es eine Studie für einen mRNA-Impfstoff gegen Krebs aufgenommen hat.

Es ist und bleibt unklar, wie schnell daraus ein umsatzstarkes Produkt werden kann – oder ob überhaupt. Dies wird wahrscheinlich Jahre in Anspruch nehmen, haben vor einiger Zeit Analysten beschrieben. Insofern ist das plötzliche Erkalten des Hypes um die Aktie nicht...