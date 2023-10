BioNTech-Aktie: Wackelt das Fundament?

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die BioNTech-Aktie zeigte am Dienstag einen Schlusskurs von 111 USD, was einem Minus von 0,68% seit Wochenbeginn entspricht. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass in den USA die neueste Version des COVID-19-Impfstoffs ausgerollt wird. Trotz anfänglicher Euphorie klagen viele Bürger über Schwierigkeiten bei der Terminfindung und unerwartete Vorauszahlungen von bis zu 200 Dollar. Für den Monat betrachtet, hat die BioNTech-Aktie ein Plus von 2,5% verzeichnet, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist, einschließlich einer Zunahme der COVID-19-Fälle in den USA im September.

Unerwartete Vorauszahlungen als Stolperstein

COVID-19-Ausbrüche als Impfstoff-Treiber

Monatsperformance der BioNTech-Aktie mit 2,5% im Plus

Marktlage und Herausforderungen

Die Schwierigkeiten im Impfprozess könnten mittelfristige Auswirkungen auf die...