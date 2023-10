BioNTech-Aktie: Unaufhaltsam!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Es sieht so aus, als würde BioNTech mittlerweile quasi unaufhaltsam gen Süden laufen. Die Notierungen sind aus der Sicht von Analysten nun in einer entscheidenden Phase. Denn der Partner Pfizer hat vor kurzer Zeit die Prognosen korrigiert – der Impfstoff konnte nicht wie erhofft abgesetzt werden. Dies führt auch bei BioNTech zu Abschreibungen. Dabei ist die Aktie an sich wiederum für langfristige Spekulationen interessant, sofern diese sich auf andere mRNA-Anwendungen konzentrieren.

BioNTech: Impfstoffe gegen Krebs

Das Unternehmen etwa hat nun eine Studie zur mittleren Phase des Bauchspeicheldrüsen-Krebs-Impfstoffs aufgenommen – oder wird dies nun tun -, der auf der mRNA-Technologie beruht. Die Frage, ob dies den Durchbruch auf der medizinischen Seite bringt, ist allerdings noch offen. Dies mag geschehen – wäre aber aus...