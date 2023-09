BioNTech-Aktie: Triumph!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die BioNTech-Aktie schloss am Montag bei 118 USD, ein Minus von 1,8 % zum Wochenauftakt. Im Rückblick der letzten fünf Handelstage verzeichnet die BioNTech-Aktie eine negative prozentuale Veränderung von -3,1 %. Doch diese Negativtendenz könnte sich bald umkehren: Pfizer und BioNTech haben gerade die Zulassung der US Food and Drug Administration (FDA) für ihre neue COVID-19-Impfstoffformel Comirnaty erhalten, die speziell für die Omicron-Variante XBB.1.5 entwickelt wurde.

FDA-Zulassung für Comirnaty angepasst an XBB.1.5

Verwendung bei Personen ab 12 Jahren

Notfallzulassung für Kinder zwischen sechs Monaten und 11 Jahren

Kinder und Einzeldosen

Die neue Zulassung erlaubt den Einsatz von Comirnaty bei Personen ab 12 Jahren und eine Notfallzulassung für Kinder zwischen sechs Monaten und 11 Jahren. Für die meisten Menschen ab...