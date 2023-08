BioNTech-Aktie: Treffer ins Schwarze!

Die BioNTech-Aktie zeigte am 07. August eine negative Reaktion auf die Quartalsdaten mit einer Lücke nach unten, was sich jedoch schnell als übertriebene Abwärtsbewegung entpuppte. Die positive Prognose des Unternehmens bewirkte eine schnelle Erholung der Verluste und schloss die Kurslücke. Der Rückgang am 07. August erwies sich somit als klassische Bärenfalle, ein Umstand, auf den hier hingewiesen wurde – verbunden mit der Möglichkeit einer Wertsteigerung. Denn der vorherige Kursrückgang bei sehr hohen Handelsvolumina könnte als Marktbereinigung gewertet werden.

Aufwärtstrend durchbricht die 50-Tage-Linie bei BioNTech

In den letzten Handelstagen konnte dann die 50-Tage-Linie wieder nach oben durchbrochen werden. Sowohl charttechnisch betrachtet als auch unter Berücksichtigung neuester Nachrichten findet so eine...