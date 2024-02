BioNTech-Aktie: Tiefer!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Schwach, was BioNTechs Aktie am Dienstag an den Märkten geliefert hat. Das Unternehmen aus Mainz verlor gleich -2,7 % und befindet sich damit massiv auf dem Weg nach unten. Die Aktie hat den Kurs von 85 Euro unterkreuzt und liefert somit die Vorlage für einen weiteren Abschlag. Denn der Trend gilt nun wieder als klar abwärts gerichtet. Neue Entlastung ist kaum in Sicht.

Die Aktie lebt von Nachrichten rund um die Entwicklung des mRNA-Impfstoffs gegen Krebs-Erkrankungen. Bis dato ist die wirtschaftlich ohne Einfluss, und die Börsen scheinen dementsprechend die Geduld zu verlieren. Seit Jahresanfang ging es nun um ca. -10 % abwärts.

Einzig Analysten sind für die Aktie von BioNTech noch positiv gestimmt.

Diese Ziele gibt es am Markt!

Das Unternehmen hat bei den Analysten in dem Sinne einen Stein im Brett, als die von einer Kursprognose in Höhe von ca. 117,20 Euro ausgehen. Das wären immerhin gut 35 % in Bezug zum aktuellen Kurs. Zudem würde damit auch die Marke von 100 Euro überwunden – und das gilt als charttechnisch positives Signal!

