BioNTech-Aktie: Tageschart zeigt bearishes Signal!

Es war wie ein offenes Buch! Die BioNTech-Aktie zeigte nach Quartalszahlen eine Kurslücke nach unten – und damit ein Verkaufssignal aus dem Blickwinkel der Chartanalyse. Diese Lücke führte dazu, dass die Aktie unter eine Seitwärtsbewegung fiel, die seit Mai 2023 andauert. Jedoch stellte sich das Verkaufssignal, der Ausbruch in Richtung Abwärtstrend, sehr schnell als Fehlsignal heraus – als sogenannter Fehlausbruch. In der Welt der Chartanalyse werden solche Fehlsignale oft als starke Indikatoren gewertet – denn sie gehen meist mit Momenten großer Euphorie oder im Fall von BioNTech mit Phasen tiefgreifender Marktbereinigung einher. Nach einem solchen Fehlsignal ist üblicherweise mit einer deutlichen Bewegung des Kurses zu rechnen. Genau so konnte auch der jüngste Anstieg der BioNTech-Aktie gut vorhergesagt werden.

